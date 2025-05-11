Трамп решил подключиться к европейской коалиции желающих по давлению России

Президент США Дональд Трамп согласился поддержать инициативу европейской «коалиции желающих» по давлению на Россию для 30-дневного перемирия на Украине, однако его мнение может измениться. Об этом сообщают европейские чиновники.
«Двое европейских чиновников, присутствовавших в Киеве, назвали итоги встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось привлечь Трампа и заручиться его поддержкой, хотя один из чиновников предупредил, что президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение», — передает издание Politico.
Во время переговоров в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Дональду Трампу, чтобы заручиться его поддержкой. Несмотря на раннее утро в Вашингтоне, Трамп ответил на звонок и выразил согласие с позицией европейцев, что стало ключевым моментом встречи. Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Киеве поблагодарил американского лидера за участие в инициативе.
Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями отечественных и зарубежных средств массовой информации. В ходе общения глава государства дал оценку завершению трехдневного режима прекращения огня в зоне специальной военной операции, а также затронул вопрос о возможном возобновлении мирных переговоров с Украиной, которые могут пройти в Стамбуле 15 мая, передает Pravda.ru.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского лидера почти через девять часов после обращения Владимира Путина. По словам Зеленского, инициатива российского президента представляет собой «положительный сигнал». Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии официального подтверждения полного прекращения огня со стороны России.
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