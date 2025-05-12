Россиян предупредили о скором пике заболеваемости смертоносным африканским вирусом

В Роспотребнадзоре предупредили о том, что пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России ожидается в августе текущего года. Особенно высокий уровень риска заражения прогнозируется в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах.
«В эпидсезон 2025 года интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН на территории Российской Федерации ожидаются в июне — сентябре, а пик заболеваемости прогнозируется в августе», — говорится в сообщении. Как сообщили в ведомстве, специфической профилактики и лечения от лихорадки Западного Нила на данный момент не существует. Основные меры предосторожности сводятся к защите от комаров, которые являются основными переносчиками вируса.
В текущем году уже зафиксированы случаи заражения в 22 регионах России, однако большинство из них представляют собой изолированные инциденты. Власти продолжают мониторинг ситуации и призывают население к бдительности и соблюдению мер предосторожности.
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