Директор покойного Шатунова резко отреагировал на выпад Разина

Директор Шатунова — о судах с Разиным: я не знаю, кто это
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спустя три года после смерти Юрия Шатунова суды так и не заканчиваются
Спустя три года после смерти Юрия Шатунова суды так и не заканчиваются Фото:

Действия продюсера Андрея Разина, касающиеся претензий на авторские права песен группы «Ласковый май», не имеют смысла. Все судебные вопросы были закрыты еще два года назад. Об этом в разговоре с URA.RU заявил бывший директор покойного певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

«У нас ничего не развивается в плане судов. Это СМИ пытаются сделать из мухи слона, раздуть из ничего. Это все отголоски старого дела, которое мы выиграли. И кто такой Разин — я не знаю!» — резко отреагировал собеседник агентства.

Кудряшов заявил, что уже два года не дает комментариев и не собирается этого делать и в будущем. В свою очередь Разин, уже много лет проживающий в США, на днях в запрещенной соцсети заявил, что обратился в прокуратуру Турции с заявлением о незаконном использовании песен группы «Ласковый май» покойного автора Сергея Кузнецова.

В заявлении фигурируют имена вдовы Шатунова Светланы Шатуновой-Чумаковой, Кудряшова и адвокатов. Эта «банда», как называет упомянутых ранее Разин, в лице вдовы солиста группы «Ласковый май» и его директора заставили недееспособного автора Сергея Кузнецова переписать права на 198 песен на себя.

Летом 2024 года Хостинский районный суд Сочи вынес решение в пользу семьи певца Юрия Шатунова, подтвердив за ней исключительные права на 23 музыкальных произведения артиста. Тогда иск был подан вдовой и детьми популярного исполнителя против продюсера. Разин в своем обращении заявляет, что будет в турецком суде также требовать привлечь к ответственности и судей, которые вынесли это, по его мнению, незаконное решение.

В заключение он отметил, что судов на территории России больше не будет. Разин верит, что отстоять авторские права ему поможет европейский суд. Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Композитор Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября того же года в возрасте 58 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действия продюсера Андрея Разина, касающиеся претензий на авторские права песен группы «Ласковый май», не имеют смысла. Все судебные вопросы были закрыты еще два года назад. Об этом в разговоре с URA.RU заявил бывший директор покойного певца Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов. Кудряшов заявил, что уже два года не дает комментариев и не собирается этого делать и в будущем. В свою очередь Разин, уже много лет проживающий в США, на днях в запрещенной соцсети заявил, что обратился в прокуратуру Турции с заявлением о незаконном использовании песен группы «Ласковый май» покойного автора Сергея Кузнецова. В заявлении фигурируют имена вдовы Шатунова Светланы Шатуновой-Чумаковой, Кудряшова и адвокатов. Эта «банда», как называет упомянутых ранее Разин, в лице вдовы солиста группы «Ласковый май» и его директора заставили недееспособного автора Сергея Кузнецова переписать права на 198 песен на себя. Летом 2024 года Хостинский районный суд Сочи вынес решение в пользу семьи певца Юрия Шатунова, подтвердив за ней исключительные права на 23 музыкальных произведения артиста. Тогда иск был подан вдовой и детьми популярного исполнителя против продюсера. Разин в своем обращении заявляет, что будет в турецком суде также требовать привлечь к ответственности и судей, которые вынесли это, по его мнению, незаконное решение. В заключение он отметил, что судов на территории России больше не будет. Разин верит, что отстоять авторские права ему поможет европейский суд. Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Композитор Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября того же года в возрасте 58 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...