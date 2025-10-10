Где в России будут готовить учителей «Семьеведения»

В России будут готовить учителей «Семьеведения» в педвузах
Учителей «Семьеведения» будут готовить в педвузах
Учителей «Семьеведения» будут готовить в педвузах

«Семьеведению» будут учить в педагогических вузах России в рамках подготовки специалистов для введения курса «Моя семья». Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на Всероссийской конференции педагогов и организаторов курсов «Семьеведения».

«Курс [„Моя семья“], который проходит сейчас апробацию, безусловно, будет расширяться и предельно дойдет до каждой образовательной организации. И, конечно, потребуются специалисты. <…> Соответствующие модули обязательно появятся в наших педагогических университетах», — цитирует ТАСС Бугаева. По его словам, для преподавателей этого курса могут ввести отдельное соревнование, формат которого необходимо еще проработать. Вариации могут быть разнообразны: отдельный конкурс или номинация на «Учителе года».

Курс «Моя семья» направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному рождению детей, воспитание уважения к традиционным ценностям, формирование четких ценностных установок на семейность и многодетность. Цель курса — формирование планирования будущего у детей с учетом на семейного образа жизни.

28 марта был презентован учебник «Семьеведению», и это вызывало волну недовольства со стороны представителей Русской православной церкви (РПЦ), Совфеда и Госдумы. Одну из авторов учебника — Ксению Мосунову, называют эзотериком, некоторые заявляют, что их дети никогда не будут учится по этому пособию. О том, что представляет из себя программа учебника «Семьеведение» и как на него отреагировали в России — в материале URA.RU.

