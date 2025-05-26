Решение суда о приостановке запрета на деятельность «Талибана» вступило в силу

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Решение суда о приостановке запрета «Талибана» вступило в силу
Решение суда о приостановке запрета «Талибана» вступило в силу Фото:

В России вступило в силу решение Верховного суда о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан». Об этом свидетельствуют данные единого реестра организаций, признанных террористическими, который ведет ФСБ.

«Запрет деятельности приостановлен», — говорится в записи реестра, которую передает РИА Новости. Решение суда от 17 апреля по иску Генеральной прокуратуры вступило в законную силу 20 мая.

Как уточняли ранее в Генпрокуратуре, основанием для обращения в суд стали изменения, внесенные в декабре 2024 года в Кодекс административного судопроизводства РФ и федеральный закон «О противодействии терроризму». В ведомстве отмечали, что эти поправки позволяют приостанавливать запрет в отношении организаций, прекративших деятельность, направленную на пропаганду, поддержку или оправдание терроризма, а также совершение преступлений террористической направленности против интересов России.

Дополнительно в надзорном ведомстве пояснили, что решение суда не означает снятие статуса террористической организации с движения «Талибан», однако приостановка запрета связана с отсутствием доказательств текущей террористической деятельности, направленной против РФ. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что решение Верховного суда России о временном снятии запрета на деятельность «Талибана» в стране представляет собой важный шаг.

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В России вступило в силу решение Верховного суда о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан». Об этом свидетельствуют данные единого реестра организаций, признанных террористическими, который ведет ФСБ. «Запрет деятельности приостановлен», — говорится в записи реестра, которую передает РИА Новости. Решение суда от 17 апреля по иску Генеральной прокуратуры вступило в законную силу 20 мая. Как уточняли ранее в Генпрокуратуре, основанием для обращения в суд стали изменения, внесенные в декабре 2024 года в Кодекс административного судопроизводства РФ и федеральный закон «О противодействии терроризму». В ведомстве отмечали, что эти поправки позволяют приостанавливать запрет в отношении организаций, прекративших деятельность, направленную на пропаганду, поддержку или оправдание терроризма, а также совершение преступлений террористической направленности против интересов России. Дополнительно в надзорном ведомстве пояснили, что решение суда не означает снятие статуса террористической организации с движения «Талибан», однако приостановка запрета связана с отсутствием доказательств текущей террористической деятельности, направленной против РФ. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что решение Верховного суда России о временном снятии запрета на деятельность «Талибана» в стране представляет собой важный шаг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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