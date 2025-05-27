ВС РФ разнесли центр авиации СБУ в Киевской области

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ВС РФ ударили по зенитному комплексу Patriot на Украине
ВС РФ ударили по зенитному комплексу Patriot на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные 24 мая осуществили масштабную атаку на авиационный центр Службы безопасности Украины, расположенный в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«24 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами <…> по центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области», — передал ТАСС сообщение ведомства. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по временным пунктам размещения отдельного центра специальных операций «Юг» в районе Черноморска Одесской области. Также был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства, расположенный в Киевской области.

Ранее, 22 мая, Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по объектам оборонной промышленности и военной инфраструктуре Украины. Среди них — атаки по Павлоградскому химическому заводу, ремонтным цехам авиационной техники и радиолокационным станциям ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях.

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Российские военные 24 мая осуществили масштабную атаку на авиационный центр Службы безопасности Украины, расположенный в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «24 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами <…> по центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области», — передал ТАСС сообщение ведомства. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по временным пунктам размещения отдельного центра специальных операций «Юг» в районе Черноморска Одесской области. Также был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства, расположенный в Киевской области. Ранее, 22 мая, Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по объектам оборонной промышленности и военной инфраструктуре Украины. Среди них — атаки по Павлоградскому химическому заводу, ремонтным цехам авиационной техники и радиолокационным станциям ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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