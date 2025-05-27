ВС РФ разнесли центр авиации СБУ в Киевской области

Российские военные 24 мая осуществили масштабную атаку на авиационный центр Службы безопасности Украины, расположенный в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«24 мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами <…> по центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области», — передал ТАСС сообщение ведомства. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по временным пунктам размещения отдельного центра специальных операций «Юг» в районе Черноморска Одесской области. Также был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства, расположенный в Киевской области.
Ранее, 22 мая, Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по объектам оборонной промышленности и военной инфраструктуре Украины. Среди них — атаки по Павлоградскому химическому заводу, ремонтным цехам авиационной техники и радиолокационным станциям ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях.
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