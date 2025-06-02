Глава МИД Турции сделал заявление перед началом переговоров России и Украины

Глава МИД Турции надеется на продуктивные переговоры России и Украины
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Турция рассчитывает на новые договоренности по обмену пленными
Турция рассчитывает на новые договоренности по обмену пленными Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о важности достижения конкретных результатов в ближайшее время. Сделал он это заявление перед началом переговоров в Стамбуле.

«Рассчитываем, что переговоры пройдут продуктивно во имя достижения целей. Это наше главное ожидание» — заявил он во время вступительной речи. Он также подчеркнул необходимость выработки новых договоренностей по вопросу обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Первые переговоры состоялись 16 мая по инициативе российского президента Владимира Путина и продлились около двух часов. Второй раунд переговоров запланирован на 2 июня в стамбульском дворце Чираган на 13:00 мск, где стороны представят свои меморандумы по дальнейшему урегулированию.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о важности достижения конкретных результатов в ближайшее время. Сделал он это заявление перед началом переговоров в Стамбуле. «Рассчитываем, что переговоры пройдут продуктивно во имя достижения целей. Это наше главное ожидание» — заявил он во время вступительной речи. Он также подчеркнул необходимость выработки новых договоренностей по вопросу обмена военнопленными между Россией и Украиной. Первые переговоры состоялись 16 мая по инициативе российского президента Владимира Путина и продлились около двух часов. Второй раунд переговоров запланирован на 2 июня в стамбульском дворце Чираган на 13:00 мск, где стороны представят свои меморандумы по дальнейшему урегулированию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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