Израиль подвел итог уничтожения ядерных объектов Ирана

Канцелярия Нетаньяху: удары США и Израиля отбросили Иран на несколько лет
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Удары США и Израиля привели к выводу из строя ключевой ядерной инфраструктуры Ирана
Удары США и Израиля привели к выводу из строя ключевой ядерной инфраструктуры Ирана Фото:
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США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Атаки Соединенных Штатов и Израиля на объекты, связанные с ядерной программой Ирана, отбросили возможность создания ядерного оружия Тегераном на несколько лет назад. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. 

«Удары США и Израиля по объектам ядерной программы Ирана на много лет отбросили способность Тегерана создать ядерное оружие», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, опубликованном на сайте израильского МИДа. Там добавили, что американские удары по ядерному объекту в Фордо привели к разрушению ключевой инфраструктуры и вывели из строя установку по обогащению урана. 

Ранее разведка США заявила, что американские и израильские удары по трем стратегическим ядерным объектам в Иране, включая комплекс в Фордо, завод в Натанзе и хранилище урана возле Исфахана, задержали развитие иранской ядерной программы на несколько месяцев. Основные компоненты и запасы урана были сохранены, а разрушения затронули преимущественно наземные строения.

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Атаки Соединенных Штатов и Израиля на объекты, связанные с ядерной программой Ирана, отбросили возможность создания ядерного оружия Тегераном на несколько лет назад. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.  «Удары США и Израиля по объектам ядерной программы Ирана на много лет отбросили способность Тегерана создать ядерное оружие», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, опубликованном на сайте израильского МИДа. Там добавили, что американские удары по ядерному объекту в Фордо привели к разрушению ключевой инфраструктуры и вывели из строя установку по обогащению урана.  Ранее разведка США заявила, что американские и израильские удары по трем стратегическим ядерным объектам в Иране, включая комплекс в Фордо, завод в Натанзе и хранилище урана возле Исфахана, задержали развитие иранской ядерной программы на несколько месяцев. Основные компоненты и запасы урана были сохранены, а разрушения затронули преимущественно наземные строения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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