Израиль подвел итог уничтожения ядерных объектов Ирана

Атаки Соединенных Штатов и Израиля на объекты, связанные с ядерной программой Ирана, отбросили возможность создания ядерного оружия Тегераном на несколько лет назад. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Удары США и Израиля по объектам ядерной программы Ирана на много лет отбросили способность Тегерана создать ядерное оружие», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху, опубликованном на сайте израильского МИДа. Там добавили, что американские удары по ядерному объекту в Фордо привели к разрушению ключевой инфраструктуры и вывели из строя установку по обогащению урана.
Ранее разведка США заявила, что американские и израильские удары по трем стратегическим ядерным объектам в Иране, включая комплекс в Фордо, завод в Натанзе и хранилище урана возле Исфахана, задержали развитие иранской ядерной программы на несколько месяцев. Основные компоненты и запасы урана были сохранены, а разрушения затронули преимущественно наземные строения.
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