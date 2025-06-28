В США устроили денежный дождь, исполнив мечту умершего бизнесмена

В американском Детройте с вертолета на прохожих были сброшены сотни долларов. Это стало частью акции в честь ушедшего из жизни владельца местной автомойки.
«В Детройте на головы горожан с неба посыпались деньги», — пишет MK.RU. Там добавили, что это событие стало частью акции, посвященной памяти покойного владельца местной автомойки.
Улица была временно перекрыта, и вскоре собралось множество желающих получить деньги. Несмотря на ажиотаж, конфликтов не произошло, и через полчаса движение было восстановлено.
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