В США устроили денежный дождь, исполнив мечту умершего бизнесмена

В Детройте с вертолета на жителей сбросили сотни долларов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сброс долларов был пожеланием скончавшегося бизнесмена
Сброс долларов был пожеланием скончавшегося бизнесмена Фото:

В американском Детройте с вертолета на прохожих были сброшены сотни долларов. Это стало частью акции в честь ушедшего из жизни владельца местной автомойки.

«В Детройте на головы горожан с неба посыпались деньги», — пишет MK.RU. Там добавили, что это событие стало частью акции, посвященной памяти покойного владельца местной автомойки.

Улица была временно перекрыта, и вскоре собралось множество желающих получить деньги. Несмотря на ажиотаж, конфликтов не произошло, и через полчаса движение было восстановлено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В американском Детройте с вертолета на прохожих были сброшены сотни долларов. Это стало частью акции в честь ушедшего из жизни владельца местной автомойки. «В Детройте на головы горожан с неба посыпались деньги», — пишет MK.RU. Там добавили, что это событие стало частью акции, посвященной памяти покойного владельца местной автомойки. Улица была временно перекрыта, и вскоре собралось множество желающих получить деньги. Несмотря на ажиотаж, конфликтов не произошло, и через полчаса движение было восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...