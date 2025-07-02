Директор ростовского «Водоканала» попался на разглашении гостайны

В отношении генерального директора АО «Ростовводоканал» Евгения Юркина возбуждено уголовное дело по обвинению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщили в УФСБ по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК России „Разглашение государственной тайны“, — передает РИА Новости сообщение УФСБ. Там добавили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности со стороны сотрудников „Ростовводоканала“.
По данным правоохранительных органов, Юркин отправил через обычную почту в министерство ЖКХ Ростовской области документы, содержащие сведения, относящиеся к государственной тайне, в частности об объектах критической инфраструктуры Ростова-на-Дону. По местам жительства и работы фигуранта проведены обыски.
Юркин был задержан 24 июня в Ростовской области. С 2023 году он занимал должность генерального директора акционерного общества «Ростовводоканал».
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