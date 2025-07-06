Трамп ввел ЧС в округе штата Техас

Американский лидер Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Керр, расположенном в штате Техас, который сильнее всего пострадал в результате наводнения, вызванного проливными дождями и выходом из берегов реки Гуадалупе. Об этом президент США написал в соцсетях.
«Введение режима ЧС позволит немедленно выделить необходимые ресурсы сотрудникам экстренных служб», — указал Трамп. Его пост опубликован в соцсети Truth Social.
По последней информации, число жертв наводнения в центральных районах Техаса достигло как минимум 59 человек. Губернатор штата Грег Эбботт ранее заявил, что спасательные службы эвакуировали свыше 850 человек из пострадавших районов. Трамп подчеркнул, что федеральное правительство оказывает поддержку местным властям в ликвидации последствий стихийного бедствия. В субботу в Техас с рабочим визитом прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Сильные дожди и разлив реки Гуадалупе уже ранее привели к катастрофическим последствиям в Техасе. Число жертв продолжает расти по мере проведения спасательных работ. Губернатор Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации в нескольких округах, а поисково-спасательные операции с участием Береговой охраны США ведутся круглосуточно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.