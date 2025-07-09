В Кремле трезво оценили отношения России и США на фоне громких заявлений Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил текущие отношения между Россией и США на фоне недавних громких заявлений бывшего президента США Дональда Трампа. На вопрос о том, не складывается ли в Кремле чувство, что переговоры зашли в тупик и разногласия между двумя странами растут — Песков заявил, что разногласий нет.
«Здесь нет разногласий. Есть желание решить проблему политико-дипломатическими средствами. Сложность проблемы не дает сделать это моментально. Проведена уже большая работа, два сложных раунда состоялись. Нам еще нужно начать обсуждение меморандумов, которыми мы обменялись», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его цитату приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Песков уже подчеркивал, что переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, несмотря на заявления представителей США о затягивании. По его словам, выполнение достигнутых договоренностей требует времени и подготовки, а работа по обмену меморандумами и другим вопросам не останавливается.
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