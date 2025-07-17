Медведев предложил провести дезинсекцию на Украине

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Медведев заявил, что на Украине нужно провести депаразитизацию или дезинсекцию
Медведев заявил, что на Украине нужно провести депаразитизацию или дезинсекцию Фото:

Отвечая на вопрос о применении критериев трех «Д» к Украине, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что современному Киеву нужны не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация. Он указал на необходимость украинцам научиться самостоятельной жизни и ответственности за совершенные ими поступки.

Критерии трех «Д» включают в себя демилитаризацию, денацификацию и демократизацию. Они были сформулированы во время Потсдамской конференции 17 июля 1945 года для послевоенной Германии.

«К этим трем „Д“ я бы добавил четвертое: депаразитизация или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться», — подчеркнул Медведев. Его слова передает ТАСС. 

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Отвечая на вопрос о применении критериев трех «Д» к Украине, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что современному Киеву нужны не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация. Он указал на необходимость украинцам научиться самостоятельной жизни и ответственности за совершенные ими поступки. Критерии трех «Д» включают в себя демилитаризацию, денацификацию и демократизацию. Они были сформулированы во время Потсдамской конференции 17 июля 1945 года для послевоенной Германии. «К этим трем „Д“ я бы добавил четвертое: депаразитизация или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться», — подчеркнул Медведев. Его слова передает ТАСС. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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