Отвечая на вопрос о применении критериев трех «Д» к Украине, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что современному Киеву нужны не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация. Он указал на необходимость украинцам научиться самостоятельной жизни и ответственности за совершенные ими поступки.
Критерии трех «Д» включают в себя демилитаризацию, денацификацию и демократизацию. Они были сформулированы во время Потсдамской конференции 17 июля 1945 года для послевоенной Германии.
«К этим трем „Д“ я бы добавил четвертое: депаразитизация или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться», — подчеркнул Медведев. Его слова передает ТАСС.
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