В Россию обрушился импорт легковых автомобилей

В период с января по июнь 2025 года в Россию ввезли 149,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает одно из аналитических агентств.
«За шесть месяцев 2025 года в нашу страну было ввезено 149,3 тысячи новых легковых машин. И это на 63% меньше, чем в первом полугодии прошлого года», — пишет «Автостат». Год назад в Россию было ввезено 408,5 тысячи новых автомобилей.
По данным агентства, 77% всех новых машин, импортированных в РФ за первые шесть месяцев текущего года, поступили из Китая. Значительно увеличилась доля поставок из Киргизии, которая заняла второе место с результатом в 8%. Далее следуют Беларусь (4,7%), Южная Корея (4,4%) и Казахстан (2,2%).
Наибольшее число ввезенных автомобилей пришлось на бренд Changan, доля которого составила 15,8% от общего объема импорта. В пятерку крупнейших брендов по этому показателю также вошли Geely, Haval, TANK и Toyota. Кроме того, по итогам июня 2025 года импорт подержанных легковых автомобилей увеличился на 20% и достиг 39,6 тысячи единиц.
Вместе с тем отмечается заметный рост поставок из Южной Кореи: по информации национального статистического ведомства, в июне 2025 года объемы ввоза южнокорейских автомобилей в Россию почти удвоились по сравнению с июнем 2024 года. В денежном выражении импорт из Южной Кореи составил 84,7 миллиона долларов.
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