Временного поверенного в делах Норвегии в России вызвали в Москву

Временный поверенный в делах Норвегии в России Р.А. Йохансен был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту протеста из-за введенных Осло ограничительных мер против российских рыболовных судов компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд». Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в России Р.А.Йохансен, которому была вручена нота протеста в связи с введенными в июле норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний „Норебо“ и „Мурман Сифуд“», — сообщается на официальном сайте министерства.
В министерстве отметили, что действия Осло могут привести к серьезным последствиям для двусторонних отношений в рыбной отрасли и поставить под угрозу рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике. Российская сторона потребовала от Норвегии вернуться к выполнению обязательств по соглашению о рыболовстве 1976 года и отказаться от шагов, ограничивающих деятельность российских судов. В случае отказа выполнить условия соглашения Москва оставляет за собой право принять меры для защиты интересов отечественных рыбаков.
Ранее российские дипломаты уже отмечали случаи недобросовестной конкуренции со стороны норвежских компаний, которые лоббировали введение санкций и ограничительных мер против российских производителей на уровне ЕС и властей Норвегии. Посол России в Осло Николай Корчунов указывал, что Норвегия взяла курс на разрыв торгово-экономических связей с Россией.
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