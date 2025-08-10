Террорист застрелил полицейского и поджег релейный шкаф под Архангельском

Силовики задержали террориста, который застрелил сотрудника полиции и поджег релейный шкаф в Архангельской области. О происшествии сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
«Сотрудниками полиции и Росгвардии задержан гражданин, причастный к поджогу релейного шкафа в Архангельской области. В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму. Злоумышленник задержан», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ — Террористический акт, а точнее — посягательство на него. Мужчина 1978 года рождения ранее был неоднократно судим. Его задержали по месту жительства.
Ранее в Перми также был задержан мужчина, устроивший стрельбу по припаркованному автомобилю. Тогда никто не пострадал, однако у подозреваемого дома обнаружили арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.
