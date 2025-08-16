Трамп передумал вводить пошлины для Китая после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует повышать пошлины на китайские товары из-за закупок Китаем российской нефти. Об этом сообщил сам глава государства.
«Я думаю, мне не нужно об этом думать», — приводит слова Трампа агентство Bloomberg. Глава Белого дома пояснил, что решение связано с прогрессом, достигнутым на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
По информации Bloomberg, повышение пошлин на китайские товары могло бы привести к срыву торгового перемирия между США и КНР, которое ранее Трамп согласился продлить еще на 90 дней. Это перемирие предусматривает временное замораживание введения новых торговых ограничений между крупнейшими экономиками мира.
