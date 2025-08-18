Путин поделился итогами саммита на Аляске с главой ЮАР

Телефонный разговор состоялся между главой РФ и президентом ЮАР
Телефонный разговор состоялся между главой РФ и президентом ЮАР
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафозой результаты недавнего российско-американского саммита, который прошел на Аляске. Информацию об этом передает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Кремля. В свою очередь отмечается, что Рамафоза заявил о своей поддержке дипломатических инициатив, нацеленных на достижение мирного решения кризиса на Украине.

Ранее Путин уже пообщался на эту тему с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча российского лидера и главы Белого дома Дональда Трампа состоялась 15 августа в Анкоридже. Главным вопросом саммита стало урегулирование украинского конфликта.

