Министр Великобритании внезапно приехал на Украину

Министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл с необъявленным визитом на Украину. О его приезде сообщил украинский коллега Денис Шмыгаль.
«Рад приветствовать в Украине министра обороны Великобритании Джона Хили», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Он добавил, что Киев и Лондон готовят важные двусторонние решения, которые, по его словам, усилят обороноспособность обеих стран.
В сообщении министра отмечается, что основной темой переговоров станет координация позиций по вопросам предстоящей встречи стран-участников формата «Рамштайн». Кроме того, Украина и Британия обсудят перспективы новых совместных проектов в оборонной сфере и расширение партнерства в области безопасности.
Ранее британские власти отказались от плана размещения 30-тысячного контингента миротворцев на Украине, а премьер-министр Кир Стармер рассматривает другие формы поддержки, включая обучение украинских военных и обеспечение безопасности воздушного пространства. Министр обороны Джон Хили подчеркивал, что британские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях, а их присутствие не нарушит международные обязательства Великобритании.
