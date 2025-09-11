Заключенным в СИЗО дадут возможность проголосовать на выборах электронно

Право на участие в выборах сохраняется за теми, чья вина еще не доказана судом
Впервые заключенные, находящиеся в следственных изоляторах (СИЗО), смогут принять участие в голосовании с помощью электронных технологий. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«В восьми СИЗО города Москвы впервые будет применяться электронное голосование с использованием переносных терминалов», — сказал Памфилова в своем выступлении. Ее слова передает ТАСС. Председатель ЦИК подчеркнула, что право на участие в выборах сохраняется за теми, кто находится в СИЗО и чья вина еще не доказана судом.

Голосование состоится 12 сентября и будет проводиться только на выборах губернаторов и депутатов региональных парламентов. В целом по стране будет создано 77 избирательных участков в 29 регионах.

