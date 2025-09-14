Посол Аргентины заявил, что Москва — самый капиталистический город

Посол Аргентины в Российской Федерации Энрике Игнасио Феррер Виейра охарактеризовал Москву как «самый капиталистический» город среди всех, которые ему довелось посетить. Такое мнение дипломат высказал в интервью РБК.
«Москва является самым капиталистическим городом из всех, которые мы посещали, — Здесь огромное количество заведений и бутиков с одеждой от ведущих дизайнеров. Можно лишь представить, как выглядела торговая сфера до ухода с российского рынка ряда известных брендов», — поделился дипломат.
Виейра подчеркнул, что сильное впечатление Москва произвела как на него, так и на его супругу. Они особо отметили чистоту столицы и высокий уровень безопасности. Также сами москвичи произвели особое впечатление на дипломата.
Феррер Виейра занимает пост посла Аргентины в России с 2024 года. До назначения в Москву он возглавлял аппарат подсекретариата по вопросам МЕРКОСУР и международных экономических переговоров в Министерстве иностранных дел Аргентины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.