Песков: Путин и Трамп тепло относятся друг к другу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются на «ты» и сохраняют теплые отношения, несмотря на разногласия по ключевым вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом они общаются на „ты“», — заявил представитель Кремля в интервью радио РБК. Он отметил, что Путин и Трамп с уважением относятся друг к другу.
По словам Пескова, несмотря на дружелюбный тон общения, Путин и Трамп не избегают обсуждения сложных и противоречивых тем. Стороны часто расходятся во мнениях, потому что каждый из лидеров последовательно защищает интересы своей страны.
Ранее сообщалось, что президент России предложил начать обсуждение будущего Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Соединенными Штатами. Уточняется, что Москва ожидает официальной реакции Вашингтона и готова к переговорам по стратегической стабильности. В Кремле отметили, что любые решения по судьбе ДСНВ возможны только при условии встречных шагов со стороны США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.