Динамика в зоне СВО, переговоры по Украине и сплочение вокруг Путина: главное из интервью Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что против России идет война и сейчас ее самый острый этап. Также он опроверг слова Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром», заявив, что Россия — «настоящий медведь», сохраняющий макроэкономическую стабильность. Об этом он сообщил в интервью радио РБК.
Песков подчеркнул аккуратное продвижение ВС РФ в зоне СВО, отсутствие реакции Киева на предложения о переговорах, консолидацию россиян вокруг Владимира Путина, готовность Москвы к диалогу с США по Украине и ДСНВ, а также важность продолжения контактов с МОК, несмотря на политизированное отношение. О чем еще рассказал Песков — в материале URA.RU.
Россия — не «бумажный тигр»
Комментируя слова Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром», Песков заявил: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь». Он подчеркнул, что Россия сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на санкции: «Государство смогло эффективно приспособиться к внешним вызовам».
Продвижение в зоне СВО
Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) действуют продуманно, минимизируя потери и сохраняя наступательный потенциал. «Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери и не подрывать наш наступательный потенциал. Об этом неоднократно говорил президент», — сказал Песков.
Он отметил, что ВСУ несут огромные потери, в то время как российская армия уверенно продвигается по всей линии фронта. Песков охарактеризовал ситуацию как войну против РФ: «СВО — это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война». Главное, по его словам, — урегулировать первопричины конфликта, к которым Путин относит госпереворот 2014 года на Украине, поддержанный Западом, и попытки втянуть Киев в НАТО, угрожающие безопасности России.
Переговоры с Украиной
Украина проигнорировала предложение России создать три рабочие группы по гуманитарным, военным и политическим вопросам для урегулирования конфликта, выдвинутое в июле в Стамбуле. «А воз и ныне там. Киевская сторона, украинская сторона, абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе», — заявил Песков.
Он напомнил, что Путин предлагал Зеленскому приехать в Москву для переговоров, но получил отказ: «Путин говорит: „Хочешь встречаться? — Завтра буду встречаться“. И дальше киевский режим начинает юлить». Песков подчеркнул, что место переговоров вторично, а отсутствие реакции Киева тормозит процесс. Европа и США, по его словам, жестко отвергают предложения Путина о мирном урегулировании первопричин конфликта.
Диалог с Трампом и ДСНВ
Москва приветствует политическую волю Дональда Трампа участвовать в урегулировании украинского конфликта. «Пока мы видим, что Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в процессе урегулирования. Мы это приветствуем, и президент Путин это лично очень высоко ценит», — сказал Песков. Однако он отметил, что позиция Трампа во многом основана на версии Зеленского, с которым тот встречался на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября, и с ней Россия не полностью согласна.
Песков также сообщил, что Путин предложил США обсудить будущее Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ): «В данном случае, конечно, президент Путин протягивает руку». Россия готова к переговорам, но ждет встречных шагов от Вашингтона, без которых добрая воля Путина не реализуется.
Двусторонние отношения с США
Песков отметил, что Трамп отстаивает экономические интересы США, включая продвижение американской нефти и сжиженного газа. «Самое простое — это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ», — сказал он. Диалог с Вашингтоном Песков назвал вялым: «Есть смежный трек в наших отношениях — это трек по ликвидации раздражителей и, скажем так, расчистке тех авгиевых конюшен, которые образовались в наших отношениях за, наверное, предыдущие десятилетия. Этот трек идет вяло, результативность там близка к нулевой, хотя какая-то жизнь теплится».
Песков подчеркнул, что лидеры уважают друг друга и обсуждают острые темы, но из-за множества «раздражителей» в двусторонних отношениях ожидать быстрого прорыва не стоит. «Каждый отстаивает в первую очередь интересы своей страны», — заявил пресс-секретарь.
Поддержка Путина
Песков отметил высокий уровень поддержки президента: «Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента Путина. Это абсолютно непригодный факт, он хорошо известен и вряд ли кто-то может это оспаривать». Он также сообщил, что прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на декабрь 2025 года, предположительно в последние недели месяца, что станет важным событием для общения главы государства с гражданами.
Диалог с МОК, несмотря на политизацию органа
Касаясь отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК), Песков поддержал продолжение диалога, несмотря на политизированное отношение и двойные стандарты: «Очень хорошо, что наши спортивные власти ведут диалог с МОК. Да, мы не согласны с позицией МОК, все-таки мы считаем, что политизированное отношение к нам продолжается, двойные стандарты концентрированно продолжаются, но это не значит, что мы должны насупиться, отвернуться и сказать, что мы вообще не будем с вами общаться». Он назвал такой подход недальновидным и неправильным, подчеркивая важность сохранения контактов для защиты интересов российских спортсменов.
Работа регионов
Ситуация в руководстве регионов значительно улучшилась. «Ситуация существенно улучшилась в регионах, существенно улучшилась обратная связь между руководством регионов и гражданами», — сказал он. Формат прямых линий помогает губернаторам понимать «пульс» региона. Многие работают круглосуточно, но довести управление до идеала невозможно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.