В России официально готова вакцина от рака

В России завершена разработка вакцины против рака, документы для проведения клинических испытаний уже направлены в Минздрав РФ. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
«В конце лета этого года ФМБА направило в Минздрав документы для получения разрешения на клиническое применение новой вакцины <...> Вакцина готова к применению, ждем разрешения», — заявила Скворцова в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме. Она отметила, что исследования проводились несколько лет, и последние три года это были регламентированные доклинические испытания. Эти исследования доказали безопасность вакцины, даже при многократном применении, и высокую эффективность в уменьшении размеров и замедлении роста опухолей на 60–80%. Также был зафиксирован рост выживаемости, что очень важно.
Первое применение планируется с колоректального рака. Кроме этого, в продвинутой стадии находятся работы над вакциной для лечения глиобластомы и специфических видов меланомы, включая меланому оболочек глаза. Скворцова также сообщила о прогрессе в нейропротезировании и внедрении биосовместимых микроэлектродов. Эти технологии, по ее словам, позволят использовать нейромодуляцию для лечения фантомных болей и восстановления нервных функций.
Ранее Скворцова заявила, что данная вакцина против злокачественных опухолей не будет доступна в розничной продаже. Она будет изготавливаться индивидуально для каждого пациента с учетом особенностей его опухолей, поэтому не поступит в аптеки, как традиционные препараты. Строганова уточнила, что вакцина направлена на предотвращение рецидивов и метастазов после основной терапии и не является средством лечения. В настоящее время проходят клинические испытания с участием пациентов с меланомой, а в будущем планируется расширение исследований на другие виды опухолей. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург отметил, что скоро начнется эксперимент с препаратом для онкопациентов.
