В ответ на «болотку» россиянам вернули гордость за страну

10:11 06 мая 2017 0

Оппозиционная повестка не сможет перебить "новую гордость", возвращенную россиянам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В субботу, 6 мая, оппозиция проводит акцию протеста на проспекте Сахарова в Москве. Изначально организаторы хотели пройти по маршруту «Марша миллионов», который состоялся 5 лет назад в 2012 году, и закончился столкновениями протестующих с силовиками. Заявку подали на 10 тысяч человек, 5 лет назад на улицы столицы выходило в 10 раз больше участников. Как трансформировалось протестное движение, и чему за это время научилась власть — автор популярного политического Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов специально для «URA.RU».

Автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» повел итоги пятилетки «болотной» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Откат протеста 2011—2012 годов оказался достаточно глубоким и болезненным для оппозиции. это огромный опыт для всех сторон. По тому, как выглядят нынешние протесты, можно смело говорить, что и власть, и оппозиция все это время анализировали случившееся. Причем первые провели работу над ошибками куда качественнее вторых. Ведь сегодня, отмечая пятилетие «болотной», мы видим, что масштаб протеста явно уступает, да и прежних ощущений больше нет.

Все потому что современный режим достаточно гибко реагирует на массовые акции протеста. и работает над тем, чтобы они не повторялись. Вспомните «марш пустых кастрюль», когда в начале нулевых Кудрин предложить монетизировать льготы. Тогда люди вышли на улицы по всей стране. Это очень запомнилось, буквально записалось на подкорку власти. С тех пор социальная политика — это краеугольный камень режима, а правило номер один — никаких льгот не отменять и пенсии платить вовремя.

После 2012 года такой же «священной коровой» для власти стал запрос на протест.

С ним внимательно работают как администраторы, так и силовики. И то, как это выглядит сейчас с технологической точки зрения, безусловно, говорит о том, что власть в менеджменте протеста ушла дальше, чем оппозиция. Это очень полезный опыт. Причем он объективно хорош для всех.

Сегодня социальная тематика выходит на первый план протестной повестки. Но она не такая яркая и мощная по энергетике, как выступления «рассерженных горожан», которых не правильно посчитали. Тогда попытка профессиональной оппозиции оседлать тот эмоциональный всплеск не закончилась чем-то содержательным. Мало шансов у них и сейчас.

Да, сегодня проходит достаточное количество точечный акций на разные социальные темы: антикоррупционную (как акция ФБК 26 марта), жилищную (выступление москвичей против реновации), транспортную (дальнобойщики против системы Платон). Но чтобы объединить и «оседлать» эти разрозненные протесты, их нужно как-то сшить между собой. И тут у оппозиции начинаются проблемы: у этих тем нет общей повестки. Более того, каждый из этих социальных протестов не близок широким массам. Борьба с коррупцией? — Ну да, всегда воровали и воруют. Реновация? — Это зажравшиеся москвичи снова чем-то недовольны. И так далее по списку.

А лозунг «надоел!» — это не протест и уж тем более не революция. Это обыкновенный бунт.

То же самое мы видели и в 2012 году. Вышли сказать, что «нас не посчитали». Ну и что дальше? Разошлись по домам. Все потому что у «рассерженных горожан» не было никакой цели, а чтобы что-то толковое получилось, человек должен не только себя увидеть в протесте, нужна общая повестка. Пока же слышны только редкие выкрики «Россия без Путина». А это далеко от консолидирующей идеи для всех.

Такой протест не может угрожать рейтингу Владимира Путина. Потому что президент вернул гордость за страну, которой стране и гражданам, униженным и оскорбленным, не хватало последние 25 лет. Ведь именно советский строй воспитал ее в нас, причем, прежде всего за политические победы на международной арене. Тот режим не был искусственным, он опирался на большинство, которое говорило «жрать нечего, носить нечего, зато в космосе мы первые и кузькину мать всем показали!»

И вот, за последние пять лет в нас взрастили «новую гордость», которая стала цементирующей идеей для нового, уже «путинского большинства». Ее не перебить повесткой воровства и мздоимства, которую предлагают оппозиционеры: она куда сильнее и эмоциональнее.

«Новая гордость» — ответ власти на события 2012 года. И это, пожалуй, самый существенный итог «болотной».

Ну, как-то так.