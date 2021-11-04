Где в России найти чудотворные иконы Казанской Божьей матери

Икона Божьей матери стала духовным олицетворением Дня народного единства в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

4 ноября в России День народного единства совпадет с праздником чудотворной Казанской иконы Божьей матери — одной из самых почитаемых в России. С ней страна не раз спасалась от врагов, а сама икона спасала верующих в нее от недугов. URA.RU собрало всю информацию об иконе: как спасали образ и какие чудеса он творит.

Несгоревшая икона

Собор Казанской Божьей матери в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

История чудесного обретения Казанской иконы Божьей Матери описана во многих источниках: после большого пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего большую часть города, 9-летней Матроне явилась во сне Богородица, повелевшая откопать на пепелище ее икону. Девочка рассказала о видении своим родителям, но на слова ребенка не обратили внимания. Однако Богородица явилась к девочке во второй, а затем и в третий раз — после просьб матери организовали поиски, и на месте, указанном девочкой, была найдена икона, завернутая в полотно. Образ передали в Никольский храм, список с нее отправили в Москву Иоанну Грозному, по указу которого на месте обретения иконы был возведен Богородицкий монастырь, первой послушницей которого (а затем и настоятельницей) стала та самая Матрона.

В Смутное время (рубеж 16 — 17 веков), когда в стране был раздор, а в столице хозяйничали поляки, икона совершила свой первый и самый грандиозный по значимости «подвиг» — помогла освобождению страны от интервентов.

Во время похода ополчения Минина и Пожарского на Москву к ним присоединились дружины из Казани, которые несла с собой список (копию) с Казанской иконы. Освободив Кремль, ополченцы прошли с этой иконой крестным ходом. На средства Пожарского на Красной площади был построен Казанский собор, куда и поместили образ Богоматери.

Казанский собор в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Похищение Казанской и ее списки

Оригинал Казанской иконы Божьей Матери был похищен в 1904 году вместе с образом Спасителя: обе иконы были богато украшены драгоценностями. Похитителей вскоре поймали — молодой крестьянин Стоян с женой были задержаны на пароходе, на которой пытались скрыться из Казани. При обыске у них дома нашли украшения с окладов, но сами иконы, как установило следствия, были сожжены в печи. Стояна приговорили к 12 годам каторги, своей вины он так и не признал.

Есть много версий о том, что оригинал иконы все же уцелел. По одной, Стоян продал ее за большую сумму старообрядцам, по другой — крестьянин украл не подлинник, а копию иконы: якобы игуменья Богородицкого монастыря каждый день подменяла на ночь икону списком. И теперь есть оспариваемая искусствоведами версия о том, что оригинал сейчас находится в храме Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище в Казани.

Икона Богоматери в Чимеевском монастыре, Курганская область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Есть и третья версия. «Кто-то говорит, что Казанская икона Божьей Матери была вывезена за границу и находится за пределами России, — заявил URA.RU епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской епархии. — Но большая часть [духовенства] склонна считать, что в 1904 году чудотворный образ был похищен и до сих не обнаружен, остались только списки с него». Кстати, схожая судьба постигла и Московскую казанскую икону (с которой шло на Москву ополчение Минина и Пожарского): в 1918 году она была похищена из Казанского собора столицы, и дальнейшая ее судьба неизвестна.

Из других списков иконы самыми известными являются Санкт-Петербургская Казанская икона, написанная с оригинала и привезенная в северную столицу по указу Петра I (хранится в Казанском соборе Питера), а также «Ватиканский список». Эта икона датируется началом 18 века, после революции она оказалась за границей, много раз перепродавалась, пока не оказалась в покоях папы Ионнна Павла II. Ее передача РПЦ состоялась во время визита папы Римского в Москву в 2004 году, спустя год патриарх Алексий II передал ее Казанской епархии (сейчас образ находится в Богородицком монастыре).

Из уральских списков Казанской иконы Божьей матери самой известной была Чимеевская икона, находившая в одноименном монастыре и сгоревшая в 2019 вместе с другой святыней — частицей Креста Господня.

Через полгода, в канун праздника Казанской иконы Божьей Матери, в монастырь привезли отреставрированную икону — новый список, в который вкраплены обожженные фрагменты старой иконы, найденные после пожара. Впрочем, среди курганских прихожан и священнослужителей ходит слух о том, что оригинал иконы не сгорел, а был украден.

Чудеса Казанской Богоматери

По мнению священников, чтобы просить Богородицу об исцелении, совсем не обязательно ехать в Москву, Казань или Петербург Фото: Филарет Гусев, VK

В сети можно найти описание множества историй о том, как Казанская икона Божьей матери помогала людям, страдавшим недугами. Например, однажды в казанский храм пришла женщина со слепым ребенком на руках, который после ее молитв перед образом Богородицы прозрел. Слепотой страдал и инок Троицкого монастыря в Казани Иосиф. Однажды, отслужив молебен перед иконой Божьей матери, он увидел ее во сне. Богородица повелела ему вытереть лицо полотенцем, после чего он стал видеть. Казанская икона Божьей матери помогала и другим страждущим — исцеляла от слабоумия, ставила людей на ноги, спасала раненых солдат.

По мнению священников, чтобы просить Богородицу об исцелении, совсем не обязательно ехать в Москву, Казань или Питер — намоленные образы есть и в провинции, иногда — в самых глухих местах.

«По территории Руси немало чудотворных списков Казанской иконы Божьей Матери, — говорит епископ Филарет. — В 18-19 веках образ Казанской иконы Божьей матери был в каждой православной семье — наряду с иконами Спасителя и Николая Чудотворца.

Ей приписывалась благодатная сила, поскольку с ней связано много исторических событий нашего государства, она сопровождала многие истории нашей страны, поэтому этот образ лег на сердце русского человека и почитается особо. В каждой епархии есть свои чудотворные образы иконы».

В Свердловской области около двух десятков храмов названы в честь Казанской иконы Божьей матери. Со многими из этих храмов связаны удивительные, почти невероятные истории.

Неопалимая реликвия

В селе Арамашево (100 км от Екатеринбурга) есть храм, стоящий на скале над рекой Реж. Он носит имя Казанской иконы Божьей матери — есть предание, что первые поселенцы (селу 390 лет) прибыли в Арамашево с этой иконой. Сперва в селе была деревянная церковь, затем ее заменил каменный храм 1800 года постройки (в 2020-м году отметили его 220-летие). По рассказу краеведа, экс-директора местного музея Веры Реутовой, в 1930 году большевики решили разрушить церковь, но не смогли, хотя этому поспособствовал пожар, выжегший все внутри.

Как выглядит Арамашевский храм сейчас. Его силами прихожан восстановили уже в постсоветское время Фото: музей в селе Арамашево

Силами прихожан храм восстановили уже в постсоветское время. В нем сегодня есть несколько старинных икон, в том числе — Казанская XIX века: ее отдала храму уроженка села Ангелина, ныне живущая в Ульяновске. «Сперва она не хотела возвращать ее — это была домашняя икона ее семьи и она была ей дорога как частичка родины, — рассказывает заведующая Арамашевским музеем Лариса Доронина. — Но однажды ей приснилась бабушка и попросила отвезти икону домой».

Эта икона отличается от всех других Казанских икон: у Богоматери немного обожжен лик. Женщина, вернувшая образ в храм, в детстве, будучи пионеркой, ткнула икону горящей свечкой. Позже, став взрослой, пыталась очистить, и через раскаяние поняла, что Богоматерь ее простила.

Икона с обожженным ликом Богородицы в центре алтаря в храме Фото: музей села Арамашево

Казанская икона и красноармеец

История спасения есть в другом уральском храме в честь Казанской божьей матери — на Химмаше в Екатеринбурге. «Недавно в храм вернулась старинная икона, который больше 100 лет и которая исчезла в 30-е годы, — рассказал настоятель этого храма иерей Алексий Русин. — Это была надвратная икона (висела над вратами храма).

В 30-е годы, когда храм полностью закрыли, один верующий человек по имени Константин забрал эту икону себе. Он был красноармейцем, но, несмотря на это, его душа заболела за икону — и он увез ее в деревню Щелкун, где сохранил в своей семье. Когда стали восстанавливать храм, его потомки вернули эту икону в наш храм».

Казанский храм на Химмаше в Екатеринбурге Фото: Урал православный, VK

По его словам, чудом можно считать и саму историю храма, который в 1974 году был взорван, а сегодня почти восстановлен силами верующих (службы идут, но реконструкция продолжается). От прихожан настоятелю храма тоже доводилось слышать истории чудесного исцеления благодаря молитвам перед Казанской иконой Богоматери — например, об избавлении от раковой опухоли.

Богоматерь и советская власть

«Многие светские люди зачастую считают такие истории „россказнями“, „сказками“. Мы [представители духовенства] тоже относимся к ним критически, потому что не в этом цель веры и вообще церкви — все эти „рассказы о чуде“. Наверное, у каждого верующего такое чудо происходило. И у меня был такой опыт», — признается руководитель информационного отдела Нижнетагильской епархии Дмитрий Пронин.

Казанский храм в Нижнем Тагиле. Фото: сайт Нижнетагильской епархии

Его судьба, как и многих других тагильских священников, связана с Казанским храмом в Нижнем Тагиле. Бывшая старообрядческая часовня, ставшая православным храмом, в годы СССР не закрывалась ни на один день. Большие соборы рушились, а маленький храм устоял, став домом и для священников, и для прихожан. «В него действительно как домой попадаешь: стены невысокие, и есть что-то такое, что заставляет задуматься о жизни», — говорит Пронин.

Впоследствии Казанский храм в Тагиле становится собором, а в 1997-98 — мужским монастырем: своего рода «кузницей кадров» для РПЦ на Урале в перестроечные годы (из него вышло почти все духовенство Нижнетагильской епархии). При этом он остается одним из самых популярных храмов у прихожан: тетрадка благодарностей главной иконе храма — Казанской иконе Божьей матери — насчитывает сотни записей, первые из которых датируются 80-х годами XX века.

Спасение от бездетности

Название «Казанский» носил и один из храмов Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», духовника которого экс-схиигумена Сергия сейчас судят за самоуправство, воспрепятствование богослужению и склонение несовершеннолетних к суициду. Сегодня Сергий «не в почете», а его монастырь почти закрыт. Но еще полтора года назад в монастырь привозили людей, болеющих раком и уже потерявших надежду на выздоровление (при обители было подобие хосписа). Отец Сергий, как правило, отправлял их молиться Всецарице (иконе, помогающей при онкологии), многие насельники верили, что икона исцеляла — тому даже приводили примеры. Так или иначе, но к иконе Казанской Божьей матери всегда шли паломники.

Храм во имя иконы Казанской Божьей матери есть в женском монастыре «Спорительница хлебов» в Среднеуральске Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Одна женщина по имени Ольга более 10 лет возила к нам группы паломников из Челябинской области, и они как раз молились в Казанском храме, — рассказала бывшая монахиня обители. — Она говорила, что все, чего бы ни просили перед той иконой, непременно случалось: например, если человек долго не мог трудоустроиться, работа ему находилась. Помогала икона и от вредных привычек (алкоголизм, наркомания), и в воспитании трудных детей».

Но больше всего историй — про бездетных, которые, помолившись перед Казанской иконой Богоматери, смогли зачать детей. «Были семьи, у которых по 10-12 лет не было детей, а сейчас у всех них есть дети, — рассказывает монахиня. — Есть даже семья, у которой 18 лет не было детей — сейчас у них четверо. Были семьи, где ситуация доходила до развода, но они воссоединялись. Но не было семей, которые приходили бы, молились и не получали бы просимого».