Путин развернул подготовку к военному трибуналу на Украине

Доказательства по Донбассу подкрепят историческими фактами

15 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин усиливает подготовку к трибуналу над украинскими военными преступниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин развернул подготовку к трибуналу над военными преступниками на Украине. Намерение киевских властей уничтожить русский Донбасс Россия докажет фактами геноцида и использования методов, похожих на те, что применяли немцы в годы Великой Отечественной войны, пояснили URA.RU эксперты. На заседании оргкомитета «Победа» 15 ноября Путин дал понять, что Россия не забыла о зверствах нацистов в 1940-х годах и не оставит без ответа действия их последователей. Попытки переписать мировую историю становятся более агрессивными, заявил в начале заседания оргкомитета «Победа» президент Путин. Это делается, по его словам, чтобы «разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить Россию и раскачать суверенитет». «Такой сценарий уже был обкатан, в том числе и на Украине. Были попытки поступить так же с Россией, но мы вовремя и твердо поставили им заслон… Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры», — заявил глава государства. То, что происходило 8 лет в Донбассе, сопоставимо с геноцидом фашистов в годы Великой Отечественной войны, считают эксперты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Путин напомнил, что в России уже несколько лет реализуется проект «Без срока давности», в рамках которого обнародуются документальные факты преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. «В регионах, где зверствовали нацисты, прошли судебные процессы. Они неоспоримо доказали, что война против СССР велась не только с целью захвата территорий и ресурсов — это был преднамеренный геноцид советского народа, всех его национальных, этнических и расовых групп. Фактом геноцида была признана и блокада Ленинграда. Организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить всех жителей. Это подтверждают их собственные документы», — сказал президент. До сих пор обнаруживаются массовые захоронения, где «покоятся останки жертв гитлеровских палачей». Причем палачами были и коллаборационисты, которые «сотрудничали с нацистами из страха, пытались прикрыть свое предательство псевдонационалистическими идеями», подчеркнул Путин. Он дал понять, что-то же самое, по сути, происходит и сейчас на Украине. Путин поручил привести такие массовые захоронения в порядок. «Мы все сделаем, чтобы исторические факты стали достоянием миллионов людей. Мы не можем забыть о том, что победа была добыта представителями всех народов Советского Союза. Но нельзя забывать и о том, что 69% потерь приходится на РСФСР», — отметил Путин. Указом президента РФ Мариуполю присвоено звание «Город воинской славы» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Сохранить память о тех событиях и о подвиге советских людей на фронте, в тылу, в оккупации позволит решение о присвоении ряду городов почетных званий: «Города воинской славы» — Мариуполю и Мелитополю, « Города трудовой доблести» — Луганску, Горловке, Златоусту, Якутску, Норильску, Астрахани, Орску, Каспийску и Вологде. «Эти почетные звания уже стали ценностной основой для объединения общественности, а проекты по популяризации ратных и трудовых подвигов — жизненным ориентиром для молодежи», — заметил Путин. Президент проводит связующую линию между событиями 1941—1945 годов и событиями последних восьми лет в Донбассе, считают эксперты. И тогда, и сейчас мирное население, русский народ подвергся геноциду. Такие параллели и, главное, собранные доказательства могут лечь в основу обвинения на трибунале в отношении украинских военных преступников, пояснили политологи. Жители освобожденных территорий Донбасса постепенно возвращаются к мирной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Это попытка показать, что русский народ в годы войны подвергся геноциду, и это четко коррелируется с текущими событиями. Термин нацистской Германии «натиск на восток» звучит более чем актуально: с помощью тех же бандеровцев Запад осуществляет натиск на восток. Он реанимировал бандеровскую государственность, которая уничтожала русских [в 1940-е годы]. Геноцид имел место в Донбассе в течение восьми лет. Это надо предъявлять на международном уровне. Суды над бандеровскими нацистами будут логичными и закономерными», — полагает политолог Дмитрий Нечаев. Историческая правда и память важны в первую очередь для будущих поколений, убеждены политологи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В том, что будут суды и трибуналы над военными преступниками, не сомневается и замдиректора Института международных исследований Виктор Мизин. «В Донбассе работают следователи СК РФ, собирается доказательная база [по геноциду местного населения со стороны Киева]. То, что делала нацистская Германия, — это и геноцид, и, если хотите, это холокост в отношении советского народа. Сейчас намек на то, что Украина осуществляет то же самое. Наша позиция с Западом резко расходятся в этом смысле, но об этом надо говорить, чтобы молодежь не жарила шашлыки на Вечном огне», — полагает эксперт. Связь событий в Донбассе в последние годы с Великой Отечественной войной очевидна, однако Запад этого пока не признает, считает исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «Вполне возможно, что для этого необходим будет и новый Нюрнберг с осуждением преступлений совершенных нацистами. Уверена, что Россия уже обладает необходимой доказательной базой. И чем больше сегодняшние политические деятели Украины упорствуют, чем больше мы видим в соцсетях издевательств ВСУ над мирными жителями, поддерживающими Россию, тем больше таких доказательств становится не только у России, но и у других стран. Все, что сегодня делает украинская верхушка, играет в будущем против нее», — пояснила политолог. Новость по теме Путин присвоил Златоусту особый статус Это уже и вопрос сохранения исторической памяти, о чем говорит президент Путин, пояснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Историческая память — это важная часть культурного наследия, культурного кода. Тенденции отмены России очевидны: попытки представить с точностью до наоборот события Второй мировой войны, унизить роль СССР и величие Победы. Снос памятников советским солдатам в Прибалтике, на Украине, в Восточной Европе — все это обязывает нас строить систему защиты», — резюмировал Потуремский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин развернул подготовку к трибуналу над военными преступниками на Украине. Намерение киевских властей уничтожить русский Донбасс Россия докажет фактами геноцида и использования методов, похожих на те, что применяли немцы в годы Великой Отечественной войны, пояснили URA.RU эксперты. На заседании оргкомитета «Победа» 15 ноября Путин дал понять, что Россия не забыла о зверствах нацистов в 1940-х годах и не оставит без ответа действия их последователей. Попытки переписать мировую историю становятся более агрессивными, заявил в начале заседания оргкомитета «Победа» президент Путин. Это делается, по его словам, чтобы «разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить Россию и раскачать суверенитет». «Такой сценарий уже был обкатан, в том числе и на Украине. Были попытки поступить так же с Россией, но мы вовремя и твердо поставили им заслон… Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры», — заявил глава государства. Путин напомнил, что в России уже несколько лет реализуется проект «Без срока давности», в рамках которого обнародуются документальные факты преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. «В регионах, где зверствовали нацисты, прошли судебные процессы. Они неоспоримо доказали, что война против СССР велась не только с целью захвата территорий и ресурсов — это был преднамеренный геноцид советского народа, всех его национальных, этнических и расовых групп. Фактом геноцида была признана и блокада Ленинграда. Организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить всех жителей. Это подтверждают их собственные документы», — сказал президент. До сих пор обнаруживаются массовые захоронения, где «покоятся останки жертв гитлеровских палачей». Причем палачами были и коллаборационисты, которые «сотрудничали с нацистами из страха, пытались прикрыть свое предательство псевдонационалистическими идеями», подчеркнул Путин. Он дал понять, что-то же самое, по сути, происходит и сейчас на Украине. Путин поручил привести такие массовые захоронения в порядок. Сохранить память о тех событиях и о подвиге советских людей на фронте, в тылу, в оккупации позволит решение о присвоении ряду городов почетных званий: «Города воинской славы» — Мариуполю и Мелитополю, « Города трудовой доблести» — Луганску, Горловке, Златоусту, Якутску, Норильску, Астрахани, Орску, Каспийску и Вологде. «Эти почетные звания уже стали ценностной основой для объединения общественности, а проекты по популяризации ратных и трудовых подвигов — жизненным ориентиром для молодежи», — заметил Путин. Президент проводит связующую линию между событиями 1941—1945 годов и событиями последних восьми лет в Донбассе, считают эксперты. И тогда, и сейчас мирное население, русский народ подвергся геноциду. Такие параллели и, главное, собранные доказательства могут лечь в основу обвинения на трибунале в отношении украинских военных преступников, пояснили политологи. «Это попытка показать, что русский народ в годы войны подвергся геноциду, и это четко коррелируется с текущими событиями. Термин нацистской Германии «натиск на восток» звучит более чем актуально: с помощью тех же бандеровцев Запад осуществляет натиск на восток. Он реанимировал бандеровскую государственность, которая уничтожала русских [в 1940-е годы]. В том, что будут суды и трибуналы над военными преступниками, не сомневается и замдиректора Института международных исследований Виктор Мизин. «В Донбассе работают следователи СК РФ, собирается доказательная база [по геноциду местного населения со стороны Киева]. То, что делала нацистская Германия, — это и геноцид, и, если хотите, это холокост в отношении советского народа. Сейчас намек на то, что Украина осуществляет то же самое. Наша позиция с Западом резко расходятся в этом смысле, но об этом надо говорить, чтобы молодежь не жарила шашлыки на Вечном огне», — полагает эксперт. Связь событий в Донбассе в последние годы с Великой Отечественной войной очевидна, однако Запад этого пока не признает, считает исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. «Вполне возможно, что для этого необходим будет и новый Нюрнберг с осуждением преступлений совершенных нацистами. Уверена, что Россия уже обладает необходимой доказательной базой. И чем больше сегодняшние политические деятели Украины упорствуют, чем больше мы видим в соцсетях издевательств ВСУ над мирными жителями, поддерживающими Россию, тем больше таких доказательств становится не только у России, но и у других стран. Все, что сегодня делает украинская верхушка, играет в будущем против нее», — пояснила политолог. Это уже и вопрос сохранения исторической памяти, о чем говорит президент Путин, пояснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. «Историческая память — это важная часть культурного наследия, культурного кода. Тенденции отмены России очевидны: попытки представить с точностью до наоборот события Второй мировой войны, унизить роль СССР и величие Победы. Снос памятников советским солдатам в Прибалтике, на Украине, в Восточной Европе — все это обязывает нас строить систему защиты», — резюмировал Потуремский.