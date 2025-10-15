Китай поддержал протест авиакомпаний из-за планов США запретить полеты над РФ

В Китае выступили против запрета США на полеты над Россией
В Китае выступили против запрета США на полеты над Россией

Министерство иностранных дел Китая поддержало протест национальных авиакомпаний против планов США запретить полеты над территорией России. Об этом сообщил официальный представитель китайского ведомства Линь Цзянь.

«Мы поддерживаем китайские компании в защите их законных прав и интересов», — заявил Цзянь. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что Пекин солидарен с перевозчиками и считает инициативу Вашингтона ущемляющей их интересы. По его словам, подобные ограничения вредят сотрудничеству между странами и противоречат интересам самих Штатов. Кроме того, представитель МИД отметил, что в американском обществе также растет недовольство такими мерами.

На прошлой неделе Минтранс США опубликовал проект распоряжения, который запрещает китайским авиакомпаниям пересекать российское воздушное пространство при рейсах в США и обратно. Ограничение затрагивает «крупных игроков отрасли», таких как Air China и China Southern Airlines, и будет применяться как к регулярным, так и к чартерным рейсам.

Хотя мера выглядит технической, она имеет явную политическую подоплеку, поскольку с начала украинского конфликта западные страны запретили своим авиакомпаниям использовать российские маршруты. Китайские перевозчики продолжают их использовать для сокращения времени полета на два-три часа и снижения себестоимости билетов, передает Pravda.Ru.

Несколько авиакомпаний КНР уже выразили несогласие с предложением министерства транспорта США. Перевозчики предупредили, что это приведет к росту расходов и увеличению времени в пути. Власти Китая направили официальный протест Вашингтону и призвали пересмотреть инициативу, передает MK.RU.

