«Газпром» ищет партнера для разработки месторождений газа на Ямале

05:07 05 мая 2017 0

Алексей Миллер представил Владимиру Путину планы по разработке Тамбейской группы Фото: пресс-служба президента России

«Газпром» намерен привлечь партнеров для разработки гигантских газовых месторождений на Ямале. Об этих планах председатель правления компании Алексей Миллер рассказал президенту России Владимиру Путину.

Путин и Миллер обсудили разработку четырех месторождений Тамбейской группы на Ямале — Северо-Тамбейского, Западно-Тамбейского, Малыгинского и Тасийского. Сейчас запасы месторождений Тамбейской группы составляют 6,7 трлн кубометров газа.

Глава государства заинтересовался, каким образом «Газпром» собирается добывать и реализовывать эти гигантские запасы газа. В ответ Алексей Миллер заметил, что на Ямале компания могла бы заняться проектами в области сжижения газа и его переработки и газохимии.

Также в «Газпроме» не исключают возможности создания совместных предприятий для освоения месторождений Тамбейской группы, чтобы снизить риски. Предпочтение будет отдано российским компаниям, которые «обладают компетенциями в области сжижения газа».

Владимир Путин, в свою очередь, посоветовал выбирать партнера, способных «самостоятельно привлекать необходимые финансовые ресурсы для совместной работы», а также «максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности», передает РБК.

По данным издания, ранее о своем намерении разрабатывать месторождения Тамбейском группы заявлял крупнейший частный производитель газа — НОВАТЭК.