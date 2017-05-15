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15 мая 2017
14 мая 2017
05:44  15 мая 2017 0

Глава МИД Украины: США готовы давить на Россию из-за Донбасса

Украина. Славянск, народное ополчение, донбасс, флаг
Павел Климкин намекнул на "реальные политические сигналы" со стороны ШтатовФото: Валентина Свистунова © URA.RU

США будут оказывать давление на Россию в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами», — приводит «Интерфакс» слова Климкина.

Глава МИД Украины заявил также о неких «рычагах влияния» у США, которые будут применяться совместно со странами Евросоюза: «Это могут быть реальные политические сигналы». Скорее всего, Климкин имел в виду усиление международной составляющей в Донбассе. Он также намекнул на создание другой миссии, которая, в отличие от ОБСЕ, будет «реально контролировать оккупированную территорию Донбасса».

Наталья Володина
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