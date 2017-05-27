23:54 26 мая 2017 0

Девушки в нижнем белье на фоне картин не понравились краснодарским чиновникам Фото: Geometria

В художественном музее Краснодара на фоне исторических полотен кубанского живописца Геннадия Квашуры прошел шоу-показ нижнего белья и женской одежды. После такого дефиле директора музея Вячеслава Саркисова уволили.

Дефиле, как сообщает агентство «Югополис», прошло еще 21 апреля. Саркисов, дав разрешение на этот модный показ, решил, что таким образом он сможет привлечь больше людей на экспозицию и повлиять на имидж музея. Однако после того как фото дефиле на фоне исторических картин появились в Сети, краевой департамент культуры принял решение уволить директора. Заявление было подписано 26 мая.

При этом в департаменте не стали учитывать семь лет безупречной работы Саркисова в качестве руководителя музея.