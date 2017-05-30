09:14 30 мая 2017 0

"Победа" увеличивает количество билетов по цене 999 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лоукостер «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в 2017 году собирается увеличить количество билетов по 999 рублей на 20,7%. Как рассказала представитель авиакомпании Елена Силиванова, в этом году планируется продать по минимальной цене до 350 тысяч билетов.

В 2016 году лоукостер продал 290 тысяч билетов по 999 рублей (6,8% от пассажиропотока авиакомпании). Как рассказала газете «Ведомости» Селиванова, «Победа» считает оптимальной перевозку пассажиров с ценой билета 999 рублей примерно в районе 8%. «Мы изначально говорили о том, что количество билетов по минимальному тарифу ограничено и сильно разнится от направления, даты вылета и сезонного фактора», — отметила представитель авиакомпании.

Селиванова рассказала, что средняя цена билета на «Победу» в этом году составит 3 500 рублей. Она также отметила, что при изменении законодательства, например, отмены обязательства бесплатно провозить 10 кг багажа позволила бы еще на 20% снизить базовую цену.

Эксперты отмечают, что промобилеты (по 999 рублей) распределяются на рейсах «Победы» неравномерно. Например, на востребованное курортное или международное направление в сезон их может вообще не быть. Они также говорят о том, что со временем «Победа» и вовсе может отказаться от промобилетов.

Гендиректор Ozon Travel Дмитрий Яковлев рассказывает, что на данный момент у лоукостера другой способ привлекать пассажиров: очень дешевые международные перелеты. «Победа» в Европе летает в небольшие аэропорты, откуда автобусом доставляет желающих в большие города (Милан, Барселону, Мюнхен).

По данным Росавиации загрузка кресел у «дочки» Аэрофлота весьма высока, так в январе—апреле 2017 года этот показатель составлял 92,1%.

Между тем, ранее говорилось о планах создать для «Победы» конкурента. В июле прошлого года авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings совместно намерены развивать модель низкобюджетных авиаперевозок. Как писала «Национальная служба новостей», запуск полноценной модели лоукостера был запланирован на весну 2017 года. Для этого парк авиакомпании будет пополнен лайнерами Airbus A320. Кроме того, «Нордавиа» уже получила 12 новых маршрутов, включая 5-6 ежедневных.