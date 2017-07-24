08:49 24 июля 2017 0

Власти предлагает взять ипотеку в Екатеринбурге и выплатить ее при помощи бюджета. Один из объектов уже достраивается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти региона договорились о продлении программы субсидирования процентной ставки по ипотеке — теперь она продлена до 2024 года. Области, как говорят источники «URA.RU», пришлось отстаивать право покупателей квартир на льготы. Речь, напомним, идет о госсубсидии покупателям жилья, людям возвращается на карту сумма, равная примерно половине уплаченных процентов. Но даже это поможет сотням «ипотечников» — они могут сэкономить до 8-9 тысяч рублей ежемесячно.

В регионе большое жилищное строительство, в программу правительства попало только два жилых объекта. Один из них — это жилой дом «Астория» возле станции метро «Проспект Космонавтов». В офисе компании-застройщика рассказывают, что на субсидии могут рассчитывать все покупатели жилья в их доме, взявшие ипотеку в любом банке. «Субсидирование в размере 5% годовых осуществляется по заявлению. Исключение составляют случаи, когда субсидия от „Фонда жилищного строительства“ уже была использована покупателем ранее», — говорят в компании.

Дом расположен в развитом районе города

Такое субсидирование позволяет хорошо сэкономить. Допустим, если кредит оформлен на 20 лет под 10% годовых, сумма кредита 2 млн рублей, то примерный ежемесячный платеж — 19,3 тыс. рублей. После того, как дольщик вступит в программу госсубсидирования ипотеки, на банковскую карту ему будет возвращаться до 8 300 рублей каждый месяц. Это живые деньги, их расход никто не контролирует, за них не надо отчитываться и указывать в декларациях и т. п.

Ограничений по выбору банка нет, ипотека может быть оформлена в любом — на размер и сроки выплаты компенсации это никак не влияет. Всё, что нужно дольщику, — заключить договор долевого участия на квартиру в «Астории» привлечением ипотечных средств, написать заявление на получение субсидии в Фонде жилищного строительства (ФЖС) на ул. Малышева, 101 и принести документы, которые подтвердят личность заявителя, его договорные отношения с застройщиком и полученный ипотечный кредит. Решение госструктура принимает быстро.

Строительство подходит к концу, сдача — уже осенью

Субсидирование работает только для тех, кто покупает квартиру на этапе строительства дома. Учитывая, что дом «Астория» сдается уже в сентябре, то для тех, кто хочет жилье рядом с метро и в ипотеку под 5-6% годовых, время обращаться в компанию.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что программа субсидирования заканчивалась в конце 2020 года. «Астория», расположенная возле станции «Проспект Космонавтов» — 19-этажный жилой комплекс с элементами бизнес-класса: например, холл, лестницы, пролеты и двор оформлены дизайнером. Закрытый охраняемый двор, консьерж, видеонаблюдение. На первом этаже дома будет даже детсад для детей с двух лет, кафе и, разумеется, магазины определенного уровня. «Астория» находится в развитом районе города, в радиусе 500 метров от нее — три детских сада, школа и рынок фермерских продуктов.