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21 июля 2017
21:54  21 июля 2017 0

Водонаева подтвердила, что выходит замуж. ВИДЕО

Алёна Водонаева, водонаева алена
Счастью девушки нет пределаФото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Уроженка Тюмени, телеведущая Алена Водонаева рассказала, что выходит замуж за диджея Алексея Косинуса. Молодая пара заявила об этом в шуточной форме на официальной странице девушки в Instagram.

Алексей и Алена ехали в машине с церемонии светского журнала, где Водонаева получила премию «Девушка года». Парочка поделилась своими успехами с подписчиками и начала шутить. В результате слабая половинка раскрыла информацию о женитьбе. «Ну, а про свадьбу, да, 18 июня 2017 года я получила предложение. Очень заманчивое», — пояснила Алена в подписи к видео.

Не так давно стало известно, что избранником Водонаевой стал известный электронный музыкант и давний знакомый девушки Алексей Косинус.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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