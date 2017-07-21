Водонаева подтвердила, что выходит замуж. ВИДЕО

21:54 21 июля 2017 0

Счастью девушки нет предела Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Уроженка Тюмени, телеведущая Алена Водонаева рассказала, что выходит замуж за диджея Алексея Косинуса. Молодая пара заявила об этом в шуточной форме на официальной странице девушки в Instagram.

Алексей и Алена ехали в машине с церемонии светского журнала, где Водонаева получила премию «Девушка года». Парочка поделилась своими успехами с подписчиками и начала шутить. В результате слабая половинка раскрыла информацию о женитьбе. «Ну, а про свадьбу, да, 18 июня 2017 года я получила предложение. Очень заманчивое», — пояснила Алена в подписи к видео.

Не так давно стало известно, что избранником Водонаевой стал известный электронный музыкант и давний знакомый девушки Алексей Косинус.