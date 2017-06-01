{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,54
Динамика за 2 недели
Евро 63,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 июня 2017
21:57  01 июня 2017 0

Избранник звезды «Дома-2» Водонаевой оказался знаменитым музыкантом

Алёна Водонаева, водонаева алена
Слухи об их романе ходили с 2013 годаФото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

У бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой — роман со всемирно известной звездой электронной музыки Алексеем Косинусом. Пару уже долгие годы связывали теплые отношения, которые переросли в светлое чувство.

Отношения молодых людей на новом уровне начались в апреле 2017 года, пишут «Дни.ру». С тех пор Водонаева и Косинус регулярно ездят друг к другу: родной город молодого человека — Санкт-Петербург, в то время как девушка живет в Москве.

В России Алексей Косинус выступает перед многотысячными стадионами в качестве диджея, а на Западе его знают как фронтмена электронного проекта Zeskullz. Он сотрудничает с тремя крупными музыкальными лейблами из Британии, Австралии и Голландии.

Отметим, слухи о романе телеведущей с артистом ходили уже давно. В 2013 году она написала в своем микроблоге: «Леша — моя одержимость пожизненно. Один из самых сексуальных мужчин на планете для меня!»

Как писало «URA.RU» ранее, в феврале тюменка Алена Водонаева поразила поклонников откровенным фото с огнетушителем. Снимок за считанные часы набрал более 12 тысяч «лайков».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров