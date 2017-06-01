Избранник звезды «Дома-2» Водонаевой оказался знаменитым музыкантом

21:57 01 июня 2017 0

Слухи об их романе ходили с 2013 года Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

У бывшей участницы «Дома-2» Алены Водонаевой — роман со всемирно известной звездой электронной музыки Алексеем Косинусом. Пару уже долгие годы связывали теплые отношения, которые переросли в светлое чувство.

Отношения молодых людей на новом уровне начались в апреле 2017 года, пишут «Дни.ру». С тех пор Водонаева и Косинус регулярно ездят друг к другу: родной город молодого человека — Санкт-Петербург, в то время как девушка живет в Москве.

В России Алексей Косинус выступает перед многотысячными стадионами в качестве диджея, а на Западе его знают как фронтмена электронного проекта Zeskullz. Он сотрудничает с тремя крупными музыкальными лейблами из Британии, Австралии и Голландии.

Отметим, слухи о романе телеведущей с артистом ходили уже давно. В 2013 году она написала в своем микроблоге: «Леша — моя одержимость пожизненно. Один из самых сексуальных мужчин на планете для меня!»

Как писало «URA.RU» ранее, в феврале тюменка Алена Водонаева поразила поклонников откровенным фото с огнетушителем. Снимок за считанные часы набрал более 12 тысяч «лайков».