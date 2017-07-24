За похищенного министра требовали выкуп в 100 млн рублей

В Махачкале задержаны два местных жителя, подозреваемых в похищении министра строительства Дагестана с целью выкупа. Чиновник пробыл в плену несколько часов; его похитителей взяли в ходе спецоперации при передаче части требуемой суммы.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков был похищен 20 июля вооруженными злоумышленниками. Сначала они потребовали за него выкуп в размере 100 млн рублей, потом в ходе переговоров снизили сумму до 70 миллионов, сообщает информагентство Nation News со ссылкой на пресс-службу СК России по Дагестану.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека организованной группой», «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере» и «Незаконный оборот оружия», передает телеканал 360.
В ходе расследования выяснилось, что чиновника держали прикованным к батарее в одном из домов в Махачкале.
Злоумышленников задержали при передаче первой части выкупа — 30 миллионов рублей. Подозреваемым избирают меру пресечения, решается вопрос об их аресте, сообщает «Федеральное агентство новостей».