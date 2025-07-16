Армения попросилась в ШОС

Армения подала официальную заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
«Да, мы обратились для вступления в ШОС», — отметил глава правительства в эфире телевидения Армении. По словам Пашиняна, решение о подаче заявки связано с курсом страны на проведение сбалансированной внешней политики.
Пашинян также подчеркнул, что Армения рассматривает ШОС как отдельную структуру, отличную от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят некоторые члены ШОС. Он напомнил, что Армения обладает статусом наблюдателя в ШОС.
В Шанхайскую организацию сотрудничества входят: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Организация играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Евразии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.