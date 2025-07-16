Армения попросилась в ШОС

Пашинян: Армения подала заявку на вступление в ШОС
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Пашинян заявил о подаче заявки на вступление в ШОС
Пашинян заявил о подаче заявки на вступление в ШОС Фото:

Армения подала официальную заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

«Да, мы обратились для вступления в ШОС», — отметил глава правительства в эфире телевидения Армении. По словам Пашиняна, решение о подаче заявки связано с курсом страны на проведение сбалансированной внешней политики. 

Пашинян также подчеркнул, что Армения рассматривает ШОС как отдельную структуру, отличную от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят некоторые члены ШОС. Он напомнил, что Армения обладает статусом наблюдателя в ШОС.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Организация играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Евразии.

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Армения подала официальную заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване. «Да, мы обратились для вступления в ШОС», — отметил глава правительства в эфире телевидения Армении. По словам Пашиняна, решение о подаче заявки связано с курсом страны на проведение сбалансированной внешней политики.  Пашинян также подчеркнул, что Армения рассматривает ШОС как отдельную структуру, отличную от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят некоторые члены ШОС. Он напомнил, что Армения обладает статусом наблюдателя в ШОС. В Шанхайскую организацию сотрудничества входят: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Организация играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Евразии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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