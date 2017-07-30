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30 июля 2017
29 июля 2017
07:02  30 июля 2017 0

«Вашингтон так и не понял». Российские дипломаты в недоумении от заявления Тиллерсона о санкциях

Рекс Тиллерсон, тиллерсон рекс
Тиллерсон заявил, что новые санкции желанием улучшить отношения с РоссиейФото: wikimedia.org
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Вашингтон с помощью санкций не добьется улучшения отношений с Россией и заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона об этом вызывает только недоумение. Об этом говорится в сообщении российского посольства в США.

«Заявление госдепа по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения», — приводит выдержку из заявления RT.

В дипломатическом ведомстве отметили, что в Вашингтоне «так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают».

27 июля американский сенат принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Тиллерсон тогда объяснил новые санкции желанием улучшить отношения с Россией.

Феликс Сорокин
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