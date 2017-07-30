Вашингтон с помощью санкций не добьется улучшения отношений с Россией и заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона об этом вызывает только недоумение. Об этом говорится в сообщении российского посольства в США.
«Заявление госдепа по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения», — приводит выдержку из заявления RT.
В дипломатическом ведомстве отметили, что в Вашингтоне «так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают».
27 июля американский сенат принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Тиллерсон тогда объяснил новые санкции желанием улучшить отношения с Россией.