The Sunday Times: Украина разместит своих солдат в Европе

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ВСУ могут быть размещены в странах Европы
ВСУ могут быть размещены в странах Европы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВСУ могут быть размещены в странах Европы в рамках предложений по урегулированию конфликта с Россией. Запад рассматривает различные варианты, как ограничить связь Украины с НАТО, согласно требованиям президента РФ Владимира Путина.

«... разрешение базироваться в большом количестве украинских войск в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не были частью развернутых сил своей страны», — приводит одну из идей Запада The Sunday Times. Это предложение является частью планов, направленных на снижение напряженности и создание условий для урегулирования конфликта.

Кроме того, рассматривается вариант размещения западного оружия на территории Украины. Это позволило бы быстро развернуть силы в случае возобновления военных действий, пишет издание. Такие меры предусмотрены для усиления оборонительного потенциала Украины при одновременном соблюдении условий, предложенных Россией относительно ограничения военного присутствия Украины в НАТО.

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Военнослужащие ВСУ могут быть размещены в странах Европы в рамках предложений по урегулированию конфликта с Россией. Запад рассматривает различные варианты, как ограничить связь Украины с НАТО, согласно требованиям президента РФ Владимира Путина. «... разрешение базироваться в большом количестве украинских войск в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не были частью развернутых сил своей страны», — приводит одну из идей Запада The Sunday Times. Это предложение является частью планов, направленных на снижение напряженности и создание условий для урегулирования конфликта. Кроме того, рассматривается вариант размещения западного оружия на территории Украины. Это позволило бы быстро развернуть силы в случае возобновления военных действий, пишет издание. Такие меры предусмотрены для усиления оборонительного потенциала Украины при одновременном соблюдении условий, предложенных Россией относительно ограничения военного присутствия Украины в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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