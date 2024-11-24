The Sunday Times: Украина разместит своих солдат в Европе

Военнослужащие ВСУ могут быть размещены в странах Европы в рамках предложений по урегулированию конфликта с Россией. Запад рассматривает различные варианты, как ограничить связь Украины с НАТО, согласно требованиям президента РФ Владимира Путина.
«... разрешение базироваться в большом количестве украинских войск в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не были частью развернутых сил своей страны», — приводит одну из идей Запада The Sunday Times. Это предложение является частью планов, направленных на снижение напряженности и создание условий для урегулирования конфликта.
Кроме того, рассматривается вариант размещения западного оружия на территории Украины. Это позволило бы быстро развернуть силы в случае возобновления военных действий, пишет издание. Такие меры предусмотрены для усиления оборонительного потенциала Украины при одновременном соблюдении условий, предложенных Россией относительно ограничения военного присутствия Украины в НАТО.
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