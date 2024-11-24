Тина Канделаки сообщила о смерти матери

Российская журналистка Тина Канделаки встретила праздник впервые без матери. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Сегодня День матери, который я впервые встречаю без своей несравненной мамы!» — сообщила Тина Канделаки в telegram-канале. Она подчеркнула, что ее мать является примером, поскольку пожертвовала всем ради дочери и каждый день жила ей и ее проблемами.
По словам журналистки, быть матерью — это и испытание, и награда. Она пожелала всем родительницам долгих лет, чтобы их дети могли ощущать, что «в мире есть та, кто всегда закроет своей грудью, не даст в обиду и будет молиться до последнего вздоха за здоровье и счастье своих детей!»
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