Промышленное предприятие было повреждено в Киевской области, где недавно звучала шестичасовая воздушная тревога. Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко.
«В Киевской области ... повреждено промышленное предприятие», — сказал Кравченко. Его слова передает пресс-служба областной администрации в своем telegram-канале.
Согласно информации от главы, на месте происшествия произошел пожар, который удалось локализовать и потушить. Детали инцидента и название предприятия пока не раскрываются.
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