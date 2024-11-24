В Киевской области повреждено промышленное предприятие

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На промышленном предприятии в Киевской области произошло возгорание (фото из архива)
На промышленном предприятии в Киевской области произошло возгорание (фото из архива) Фото:

Промышленное предприятие было повреждено в Киевской области, где недавно звучала шестичасовая воздушная тревога. Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко.

«В Киевской области ... повреждено промышленное предприятие», — сказал Кравченко. Его слова передает пресс-служба областной администрации в своем telegram-канале.

Согласно информации от главы, на месте происшествия произошел пожар, который удалось локализовать и потушить. Детали инцидента и название предприятия пока не раскрываются.

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Промышленное предприятие было повреждено в Киевской области, где недавно звучала шестичасовая воздушная тревога. Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко. «В Киевской области ... повреждено промышленное предприятие», — сказал Кравченко. Его слова передает пресс-служба областной администрации в своем telegram-канале. Согласно информации от главы, на месте происшествия произошел пожар, который удалось локализовать и потушить. Детали инцидента и название предприятия пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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