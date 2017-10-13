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13 октября 2017
12 октября 2017
09:53  13 октября 2017 0

НАТО беспокоится из-за покупки Турцией российского оружия

США, комета,метеор,сирия, правительство, вашингтон, флаг сша, здание капитолия, капитолийский холм
Опасения озвучила постпред США при НАТОФото: depositphotos.com © URA.RU

Желание Турции купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 является проблемой для США. Об этом заявила постоянный представитель страны при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.

Она отметила, что новость о будущей сделке вызвала тревогу в альянсе, так как российские системы не совместимы с вооружением, которое использует НАТО, передает агентство Nation News. Хатчинсон подчеркнула, что Турция является хорошим союзником для Соединенных Штатов.

Ранее в Вашингтоне выразили беспокойство по поводу того, что Саудовская Аравия и Турция собираются покупать у России зенитно-ракетные комплексы C-400. Современное оружие способно обезвредить любые угрозы.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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