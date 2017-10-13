НАТО беспокоится из-за покупки Турцией российского оружия

09:53 13 октября 2017 0

Опасения озвучила постпред США при НАТО Фото: depositphotos.com © URA.RU

Желание Турции купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 является проблемой для США. Об этом заявила постоянный представитель страны при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.

Она отметила, что новость о будущей сделке вызвала тревогу в альянсе, так как российские системы не совместимы с вооружением, которое использует НАТО, передает агентство Nation News. Хатчинсон подчеркнула, что Турция является хорошим союзником для Соединенных Штатов.

Ранее в Вашингтоне выразили беспокойство по поводу того, что Саудовская Аравия и Турция собираются покупать у России зенитно-ракетные комплексы C-400. Современное оружие способно обезвредить любые угрозы.