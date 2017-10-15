В ближайшем будущем у России появится собственная криптовалюта — крипторубль. Об этом на закрытой встрече с членами Московского столичного клуба рассказал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, отметив, что такое решение принял президент Владимир Путин.
«Я так уверенно заявляю, что мы запустим крипторубль, по одной простой причине: если мы этого не сделаем, то через два месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС», — приводит АиФ слова министра, который также заверил, что крипторубль будет сделан быстро.
Для эффективности власти планируют ввести выплату НДФЛ: если владелец не сможет объяснить причину появления у него крипторублей, то при обналичивании ему придется заплатить налог в размере 13%.
Николай Никифоров добавил, что создание крипторубля не означает легализации биткоина или других криптовалют, а также, что его невозможно будет «майнить».