Бизнесмены из 18 стран соберутся в Москве, чтобы ускорить рост экономики

В конце сентября в Москве и Санкт-Петербурге пройдет «Российская креативная неделя — 2025», где бизнесмены из 18 стран и десятки экспертов обсудят будущее креативной экономики, подпишут соглашения и представят лучшие российские практики, которые уже становятся драйвером регионального и национального развития. Об этом сообщает пресс-служба сообщества.
«В этом году у Форума большая международная повестка: 18 стран, 30 спикеров. <...> Это бизнесмены из разных стран, которые будут обмениваться опытом, подписывать соглашения», — заявила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш. Она отметила, что впервые креативная неделя получила столь высокий статус. По ее словам, еще шесть лет назад организаторы могли только мечтать о масштабной грантовой и институциональной поддержке, а сегодня она стала реальностью. «Российская креативная неделя» задает визионерскую повестку на годы вперед, а в 2025 году станет витриной достижений всей страны в развитии креативной экономики», — подчеркнула Монгуш.
Глава объединения добавила, что у форума семь ключевых площадок — от тематических блоков «визионеры» и «развитие территорий» до медиа, технологий и масштабного ЭКСПО, где будут представлены проекты со всей России. Отдельное внимание уделят новому федеральному конкурсу продюсеров: как подчеркнула глава АНО, продюсирование сегодня выходит за рамки медиа и становится инструментом развития городов и регионов.
Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что креативная экономика растет быстрее традиционных секторов, и готовится стратегия ее развития до 2036 года. Управляющий директор Ростеха Елена Дружинина добавила, что промышленный дизайн становится неотъемлемой частью конкурентоспособности отечественных товаров — от самолетов и электробусов до медицинского оборудования. А генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркнул, что креативные индустрии формируют не только экономику, но и социальную атмосферу, укрепляя патриотизм и региональное развитие.
Режиссер Егор Михалков-Кончаловский добавил, что кино способно формировать национальный бренд, сравнив его значимость с нефтью и газом. Сооснователь SILA SVETA Александр Ус назвал мультимедиа и цифровой дизайн «новой нефтью», привлекательной для молодежи.
Начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что креативные индустрии уже играют заметную роль в экономике регионов. Вклад этой сферы в ВРП Красноярского края составляет 140 млрд рублей, Башкортостана — 112 млрд, Нижегородской области — 73 млрд, а в Республике Саха — 56 млрд. В Москве этот показатель достигает 3,3 трлн рублей.
По словам Новикова, деловая программа форума будет поделена на три трека: ценностно-ориентированная экономика, пространственное развитие и роль творческого человека как основы будущей экономики. «Все это уже не теория, а практика, которая работает и развивается высокими темпами», — отметил он.
