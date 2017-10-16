Совет при президенте по правам человека (СПЧ) по случаю 100-летия революции предложил распространить уголовную амнистию не только на уголовные, но и административные нарушения. Как уточнил глава СПЧ Михаил Федотов, в частности, под амнистию могут попасть нарушители правил дорожного движения и миграционных правил.
По словам Федотова, амнистия приурочена к революции, которая началась в феврале 1917 года и завершилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания, пишет «Интерфакс».
Глава СПЧ подчеркнул, что административная амнистия может распространиться на тех граждан, на кого были наложены различные штрафы, после амнистии их отменят, и платить их уже не придется.
Уголовная амнистия, по словам Федотова, пройдет в «традиционном варианте». Он уточнил, что под амнистию попадут заключенные женщины, имеющие детей, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также ветераны войн и другие категории. По расчетам СПЧ амнистия может коснуться «тысячи человек», однако она будет не такой крупной, как по случаю 70-летия Победы.
В Кремле пообещали рассмотреть документ СПЧ. «Никаких решений не принималось на этот счет, если какие-то предложения поступили, они будут рассмотрены», — цитирует слова прес-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова портал Life.ru.