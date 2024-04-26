Движение «Я/мы Сергей Фургал» признано экстремистским. Скрин

26 апреля 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Движение «Я/мы Сергей Фургал» внесено в реестр экстремистских Фото: Владимир Андреев © URA.RU Движение «Я/мы Сергей Фургал» признано экстремистским. Об этом стало известно из данных реестра Росфинмониторинга. «Движение „Я/мы Сергей Фургал“ внесено в реестр экстремистских», — сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга. Ранее прокуратура Хабаровского края также запретило данное движение в России и признало его экстремистским. Движение было организовано в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Того признали виновным в организации заказных убийств в 2020 году. Данные реестра Росфинмониторинга Росфинмониторинг Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение «Я/мы Сергей Фургал» признано экстремистским. Об этом стало известно из данных реестра Росфинмониторинга. «Движение „Я/мы Сергей Фургал“ внесено в реестр экстремистских», — сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга. Ранее прокуратура Хабаровского края также запретило данное движение в России и признало его экстремистским. Движение было организовано в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Того признали виновным в организации заказных убийств в 2020 году.