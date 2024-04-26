Движение «Я/мы Сергей Фургал» признано экстремистским. Скрин

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва
Движение «Я/мы Сергей Фургал» внесено в реестр экстремистских Фото:

Движение «Я/мы Сергей Фургал» признано экстремистским. Об этом стало известно из данных реестра Росфинмониторинга.

«Движение „Я/мы Сергей Фургал“ внесено в реестр экстремистских», — сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга. Ранее прокуратура Хабаровского края также запретило данное движение в России и признало его экстремистским.

Движение было организовано в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Того признали виновным в организации заказных убийств в 2020 году.

Данные реестра Росфинмониторинга
Данные реестра Росфинмониторинга
Фото:

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Движение «Я/мы Сергей Фургал» признано экстремистским. Об этом стало известно из данных реестра Росфинмониторинга. «Движение „Я/мы Сергей Фургал“ внесено в реестр экстремистских», — сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга. Ранее прокуратура Хабаровского края также запретило данное движение в России и признало его экстремистским. Движение было организовано в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Того признали виновным в организации заказных убийств в 2020 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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