Движение «Я/мы Сергей Фургал» признано экстремистским. Об этом стало известно из данных реестра Росфинмониторинга.
«Движение „Я/мы Сергей Фургал“ внесено в реестр экстремистских», — сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга. Ранее прокуратура Хабаровского края также запретило данное движение в России и признало его экстремистским.
Движение было организовано в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Того признали виновным в организации заказных убийств в 2020 году.
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Движение «Я/мы Сергей Фургал» признано экстремистским. Об этом стало известно из данных реестра Росфинмониторинга. «Движение „Я/мы Сергей Фургал“ внесено в реестр экстремистских», — сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга. Ранее прокуратура Хабаровского края также запретило данное движение в России и признало его экстремистским. Движение было организовано в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Того признали виновным в организации заказных убийств в 2020 году.