19:13 26 октября 2017 0

Ксюша Смирнова прославилась после появления в Сети видеоролика 18+ с ее участием Фото: страница Ксении Смирновой ВК

Студентка из Нижнего Новгорода, прославившаяся занятием прилюдным сексом на вечеринке, может встретиться с Дианой Шурыгиной.

Студентка из Нижнего Новгорода Ксения Смирнова, прославившаяся после появления в Сети видеоролика о том, как она занимается сексом у барной стойки на вечеринке на виду у целой толпы людей, может встретиться с героиней другого громкого секс-скандала Дианой Шурыгиной, передает «Ридус».

О том, что девушка летит на съемки шоу одного из крупных телеканалов в Москву, героиня секс-скандала сообщила в своем профиле Instagram. СМИ предполагают, что в эфире она встретится с «жертвой изнасилования» Дианой Шурыгиной. При этом «Ридус» подчеркивает: ранее девушка утверждала, что «слава Шурыгиной ей не нужна».

Во время онлайн-трансляции в социальной сети Шурыгина прокомментировала ситуацию: «Сейчас все говорят про какую-то девочку, которая переспала с парнем в клубе, и я решила посмотреть, кто она. Зашла на ее страницу „ВКонтакте“, а она там пишет, что мы с ней общаемся. Это неправда. Я с ней не переписываюсь. Но, возможно, пойду на одно с ней шоу. Возможно».

Накануне стало известно, что нижегородская студентка, прилюдно занявшаяся сексом с курсантом МВД, решила бросить учебу и отчислилась из НГПУ им. К. Минина.