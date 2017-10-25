01:59 25 октября 2017 0

Факт отчисления подтвердили представители педагогического вуза Фото: Wikimedia Commons

Героиня скандального видеоролика, ставшего причиной отчисления курсанта Нижегородской академии МВД в минувший понедельник, также решила бросить учебу. Как стало известно, девушка написала заявление о прекращении обучения в Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Минина (Мининском университете) по собственному желанию.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», решению студентки предшествовало написание в деканате объяснительной по факту распространенного в сети Интернет видео. Девушка решила не дожидаться дисциплинарной комиссии, на которой стал бы обсуждаться моральный облик будущего педагога и наверняка последовало бы отчисление.

«Она приняла ответственность на себя, признала вину и написала заявление на отчисление по собственному желанию», — приводит телеканал 360 слова пресс-секретаря университета Ильдара Нуриева.

Ранее «URA.RU» писало, что партнер девушки по видеоролику непристойного содержания, снятом очевидцами в ночном клубе Milo, был отчислен из Нижегородской академии МВД. Поводом стала публикация в сети записи, на которой молодой человек и девушка занимаются сексом прямо на танцполе клуба не стесняясь окружающих их людей. После того, как история переросла в скандал, героиня вышла в прямой эфир с обращением, в котором объяснила свое поведение тем, что была сильно пьяна и не контролировался себя.