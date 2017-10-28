В Киргизии уволили министра культуры, похоронившего древнюю мумию. ФОТО

В Киргизии разразился скандал после того, как из Государственного исторического музея Бишкека исчезла мумия древней женщины, датируемая I—V веками нашей эры. Исторический артефакт в 1956 году нашли ленинградские археологи в Баткенской области Киргизской ССР
Вскоре стало известно, что министр культуры Киргизии Туголбай Казаков распорядился похоронить мумию, сделав это из религиозных соображений, передает Life. «Мы — мусульмане, и, согласно нашему шариату, нельзя умершего человека хранить долго, надо мумию захоронить», — пояснил он. Ученые-археологи написали письмо президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, в котором назвали поступок Казакова актом вандализма. В результате глава государства издал указ об освобождении министра от должности.
Туголбай Казаков объяснил поступок тем, что эта мумия не представляла научного интереса: «Для посетителей какая цель? Показать труп, который разрушается? Ленина почему держат? Он вождь. Вождь он. А эту девушку зачем? Кто она такая?» Захоронения мумии также требовали священнослужители и ряд активистов. По их словам, «дух мертвой женщины посылает проклятия в Киргизию», пишет «Вечерний Бишкек».