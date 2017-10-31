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Главные новости Челябинской области
15:14  31 октября 2017 0

Жителей Южного Урала ждет удар стихии. МЧС не рекомендует садиться за руль

Метель. Салехард, зима, метель, снег
Южный Урал засыплет мокрым снегомФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ухудшение погодных условий ожидается на Южном Урале. Жителям следует ожидать мокрый снег, гололедицу и сильный ветер, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 1 ноября в большинстве районов области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. Отдельные порывы ветра могут достигать 24 м/с.

Главное управление МЧС в своем сообщении настоятельно рекомендует автовладельцам не ездить без острой необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололеда. В случаях, когда поездка необходима, следует максимально подготовиться к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать ПДД.

При поездке на дальние расстояния необходимо иметь с собой запас топлива, продукты, теплую одежду, а также зарядить сотовый телефон и убедиться в его исправности. Автовладелец должен быть полностью уверен в исправности автомобиля, особое внимание при проверке уделить тормозной системе, фарам, состоянию шин и соответствию их сезону.

Если автомобиль сломался на удаленной трассе или малолюдной дороге, необходимо незамедлительно вызвать экстренные службы. Не рекомендуется покидать машину в условиях ограниченной видимости, при сильном снегопаде, метели. ГУ МЧС по Челябинской области настоятельно рекомендует дожидаться помощи в своем автомобиле.

Ксения Томашова
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